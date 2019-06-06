Sünnet olacak oğluna 'Hacı Murat' konvoylu ilçe turu attırdı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, oto elektrikçisi Hüsamettin Çarıklı'nın 9 yaşındaki oğlu Halil Miraç Çarıklı için yaptığı sünnet düğünü, Türkiye'nin klasikotomobilleri arasında yer alan Murat 124 tutkunlarını bir araya getirdi.Oto elektrikçisi Hüsamettin Çarıklı, oğlu Halil Miraç Çarıklı için Mimar Sinan Mahallesi, Akıncılar Sokak'taki evinin önünde sünnet düğünü düzenledi. 'Hacı Murat' olarak bilinen Murat 124 otomobilinin tutkunu olan Çarıklı, düğüne kendisinin de üyesi olduğu 'İzmir Murat 124 Grubu' üyelerini de davet etti. Çarıklı, düğünde kendisi gibi Murat 124 tutkunu olan arkadaşları ile oluşturdukları 20 araçlık konvoyla sünnet olacak oğluna davul zurna eşliğinde Ödemiş'in işlek caddelerinde şehir turu attırdı. Konvoyda Hüsamettin Çarıklı, süslediği Murat 124 marka otomobilini kullanırken, arkasına taktığı ortadan kesilip, üstü açık römorka dönüştürülmüş Murat 124'te ise eşi Ayşe Çarıklı, kızı Hatice Çarıklı ve sünnet kıyafetleriyle oğlu Halil Miraç Çarıklı yer aldı. Hacı Muratlı, sünnet konvoyu korna çalarak Saracoğlu Caddesi'nden geçerken, çevredekilerde alkışlarla ve el sallayarak konvoyu selamladı. Düğünün akşam bir düğün salonunda devam edeceği öğrenildi.

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