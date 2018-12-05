Sumru Yavrucuk, Marmaris'te sahnede hastanelik oldu (2)

SU OLMADIĞINI FARK EDİNCE HASTANEYE GİTMİŞ

Oyuncu Sumru Yavrucuk'un Marmaris'te sahnede, rol gereği 'su' diye yanlışlıkla içtiği sıvının, araçlarda kullanılan 'AdBlue' denilen su bazlı üre çözeltisi olduğu ortaya çıktı. Şişe içindeki sıvıdan birkaç yudum içtikten sonra bunun su olamdığını fark eden sanatçının hemen hastaneye gittiği belirtildi. Sumru Yavrucuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Dün akşamki oyun sırasında, mizansen gereği içmem gereken su bardağına, yanlışlıkla AdBlue sıvısı konmuş. Gerekli tedavi uygulandı. Az önce taburcu oldum. Bu akşam Bodrum’da oynuyorum. Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim' dedi.

BELEDİYE YETKİLİSİ: DEKORCULARIN HATASI

Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Belma Karabenli Uğur da "Armutalan Kültür Merkezi olarak kulis hizmeti vermiyoruz. Kulis ve dekor işleri tamamen kendi ekipleri tarafından yapılmaktadır. Bizler sadece eksik olunca yardımcı oluyoruz. Bu yaşanan üzücü olay, kendi dekorcularının hatası. Oyunun dekorunda çok sayıda yiyecek ve içecek vardı. Sahneyi hazırlayanların yanlışlığıyla olan bir durum. Oyuncu ile yapmış olduğumuz görüşmede de kendisi dile getirdi. Yaşanan bu hatadan dolayı çok üzüldük. Sanatçımıza acil şifalar ve büyük geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" diye konuştu.



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()



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