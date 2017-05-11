Sümeyye Erdoğan, KADEM BalıkesirTemsilciliği'ni açtı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Balıkesir Temsilciliği'nin açılış törenine katıldı, kadınların sivil toplumu etkin kullanmaları için çağrı yaptı.

KADEM Balıkesir Temsilciliği'nin açılışı için düzenlenen törene Genel Başkan Doç. Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, AK Partili Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Partili Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve çok sayıda KADEM üyesi kadının katıldı.

Törende KADEM Genel Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz'dan sonra konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar da kadınların sesinin artık kulak arkası edilmediğini söyledi. "Sesi duyulmayan kadınların sesi olmak için yola çıktık" diyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, şunları söyledi:

"Devlet ve özel sektörde çalışamayıp dışarıda kalıp belli amaçlar için çalışmak isteyenler, sivil toplum kuruluşları ile seslerini duyurabiliyor. Devletler de bu sesi kulak arkası edemiyor. Hiçbir liderlik hitap ettiği kitlelerin desteği olmadan varlığını sürdüremez. Demokrasi bu şekilde güçlenir. Yönetilme konusunda daha çok söz sahibi olmak istiyorsak, aktif siyasetin dışında en etkin yollardan biri sivil toplum kuruluşlarıdır. 15 Temmuz kabusu yaşandıktan sonra 16 Nisan'da yönetimimizi halk olarak bizim izin vermediğimiz kimseye teslim etmeyeceğimizi gösterdikten sonra ,demokrasi kültürümüzü riske atmayacağımızı ortaya koyduk. 15 Temmuz gibi ilkel girişimlerin gerçekleşmemesi için ülkemizi güçlendirme yolunda olmalıyız. Biz kadınlar sivil toplumu etkin kullanmalıyız. 1980'lerden bu yana kadınlar taleplerini sivil toplum kuruluşları içinde dillendirdi. Başta başörtüsü olmak üzere, birçok sorun siyasi iradenin yanı sıra kadınların sivil oluşumlarda yıllarca gösterdikleri direniş ve sabırlı mücadele ile çözüme ulaştı."

FOTOĞRAFLI