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Sümeyye Erdoğan Bayraktar Van'a geldi

Orhan AŞAN/VAN, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı, KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Van'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şubesi'nin açılışına katıldı. KADEM Şubesi’nin açılışı...

Sümeyye Erdoğan Bayraktar Van'a geldi

Orhan AŞAN/VAN, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı, KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Van'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şubesi'nin açılışına katıldı.
KADEM Şubesi’nin açılışı için KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz ile birlikte Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeye Erdoğan Bayraktar’ı, Kadem Van İl Temsilcisi Esma Gölgül Özdemir ve dernek üyeleri karşıladı. Bayraktar, geniş güvenlik önlemleri altında KADEM’in açılışının yapılacağı otele geçti.
Açılışın yapılacağı alana ise TRT ve Anadolu Ajansı dışında basın mensubu alınmadı. Otel çevresinde Özel Harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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