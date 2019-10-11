Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudur

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadına şiddet, tüm dünyada bir insanlık suçudur. Hiçbir hafifletici sebebi yoktur. Hafifletici sebeplerin onur kırdığını belirtmek isterim" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcılığını yürüttüğü KADEM'in Adana Temsilciliği'nin açılışı Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.



KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, törende yaptığı konuşmasında Fırat'ın doğusunda devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan asker ve vatandaşlara rahmet diledi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bugün Adana'nın da ailemizin bir parçası olmasından gurur duyuyoruz. Mesajımız ete kemiğe bürünmüş şekilde kadınlarımızın yanında olmak. Herhangi bir nedenle dara düşmüş kadına, keşke demeden ulaşabiliyorsak bu bize yeter. Çok yönlü çalışmalara imza atıyoruz. Çalışma alanlarımızdan biri olan kadına şiddet, tüm dünyada bir insanlık suçudur. Hiçbir hafifletici sebebi yoktur. Hafifletici sebeplerin onur kırdığını belirtmek isterim" dedi.



'KADINLAR TEK BAŞINA HESAP VERECEK'



Kadın ve erkeğin 2 cins olarak yarıştırılmaması gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Şiddetle mücadelede her ne kadar güçlü uygulamalarımız olsa da aksaklık olduğunu görüyoruz. Değerlerimizin özümsenmesi, gündelik pratik haline getirilmesi gerekir. KADEM olarak bizim anlayışımızda kadın ve erkeğin iki cins olarak yarıştırılması yoktur. Adalet zemininde birbirini tamamlayan kadın ve erkek anlayışımız vardır. Kadınlar Allah karşısında tek başına hesap verecektir. Tüm sorumlulukların en başında bir kuldur. Kendi iradesiyle hareket etmesi gereken bir bireydir" diye konuştu.



'DESTEK OLACAĞIZ'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise şunları söyledi:



"Adana'da kadın konusunda hassasiyet ve farkındalık çok yüksek. Siyasette her zaman kadın eli olmuştur. KADEM'in yapacağı çalışmalarda hep destek olacağız. Hükumetimizin kadın konusu en önemli gündem maddelerinin birisiydi. Ama ve fakatsız kadın alanı AK Parti'nin en önemli çalışma yaptığı alanlardan bir tanesidir. Bizler burada güçlü şekilde temsil makamında yer alıyorsak, bunda partimizin yapmış olduğu çalışmaların etkisi büyüktür. AK Parti, 'Kadınsız toplum, güçlü noktalara gelemez' anlayışıyla hareket etmektedir. Kadının mutlu olması bir ailenin de mutlu olmasıdır. Biz 'aile güçlü olursa toplum güçlü olur' diye düşünüyoruz. Kadınsız bir toplumun güçlü şekilde başarılı noktalara gelemeyeceğine inanıyoruz. Kadın ve erkeği birbirine rakip olarak görmek değil, bir elmanın iki yarısı olarak görmektir amacımız. Kadınların yüzde 28'lere ulaşan istihdam oranı, İŞKUR'un işe yerleştirme rakamlarında kadınların performansı yüksektir."



Adana Valisi Mahmut Demirtaş da KADEM'in kadın hakları ve demokrasi hususlarında önemli faaliyetler yürüten STK'ların başında geldiğini kaydetti.



Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'ın okuduğu duaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.