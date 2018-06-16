Sümeyye Erdoğan Bayraktar bebeğiyle ilk defa görüntülendi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, babası Cemal Gülbaran ve annesi Hayriye Gülbaran ile kayınvalidesi Tenzile Erdoğan ile kayınpederi Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Emine Erdoğan'a ziyaret sırasında kızı Sümeyye ile torunu da eşlik etti. Mezarlık çıkışı vatandaşlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

MEZARLIK ZİYARETİNDE CANAN AYBÜKE DE VAR DI

Bu arada, Sümeyye Erdoğan Bayraktar mezarlık ziyaretinde basın mensupları tarafından bebeğiyle ilk defa görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6'ıncı torunu olan ve 12 Ağustos 2017 doğumlu Canan Aybüke, annesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kacağında görüntülendi.