Sümer Ezgü'nün acı günü

TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün dün gece yaşamını yitiren annesi Şadiye Ezgü (87), memleketi Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren Şadiye Ezgü için memleketi Burdur'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile Ezgü Ailesi'nin yakınları katıldı.

Cenaze töreninde Sümer Ezgü ve kardeşi Taner Ezgü taziyeleri kabul etti. Daha sonra ikindi vakti kılınan namazın ardından Şadiye Ezgü'nün cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Sümer Ezgü, "Ailemizin en büyüğü, annemizi kaybettik. 30 yıldır baypaslıydı ama kendisine çok iyi bakıyordu. Son günlerde 'Galiba ben gideceğim', 'Galiba bana sıra geldi' diyordu, hissediyor demek ki" diye konuştu.



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