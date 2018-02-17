Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da DEAŞ operasyonu : 22 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusu...
Merkel-Yıldırım görüşmesinde gündeme gelmişti, Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
ABD ile "normalleşme" adımıyla dolar 3.75 liranın altında
Dolar 3.75 liranın altında

Sümer Ezgü'nün acı günü

TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün dün gece yaşamını yitiren annesi Şadiye Ezgü (87), memleketi Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren Şadiye Ezgü için memleketi...

Sümer Ezgü'nün acı günü
TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün dün gece yaşamını yitiren annesi Şadiye Ezgü (87), memleketi Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren Şadiye Ezgü için memleketi Burdur'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile Ezgü Ailesi'nin yakınları katıldı.
Cenaze töreninde Sümer Ezgü ve kardeşi Taner Ezgü taziyeleri kabul etti. Daha sonra ikindi vakti kılınan namazın ardından Şadiye Ezgü'nün cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.
Sümer Ezgü, "Ailemizin en büyüğü, annemizi kaybettik. 30 yıldır baypaslıydı ama kendisine çok iyi bakıyordu. Son günlerde 'Galiba ben gideceğim', 'Galiba bana sıra geldi' diyordu, hissediyor demek ki" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314