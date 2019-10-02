Sümela Manastırı'nda restorasyon sürüyor

TRABZON'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı'nda sürdürülen restorasyon ve yamaç ıslah çalışmalarında 2'nci etaba geçildi. İlk etabı mayıs ayında tamamlanan manastırın tamamının gelecek yıl yaz ziyarete açılması planlanıyor ​

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce restorasyon ve yamaç kaya ıslah çalışması başlatıldı. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek kazalara yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışmasının ilk etabı mayıs ayında tamamlandı. 79 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda, ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Sümela Manastırı'nda riskli görülen yaklaşık 360 tonluk kaya kütlesi de çelik ağla bohçalama yöntemiyle bulunduğu alana sabitlendi.

Sümela Manastırı'nda 20 kişilik endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple, 2'nci etap restorasyon ve yamaç ıslah çalışması sürüyor. Manastır içerisine kurulan iskele yardımıyla yamaçlarda tehlike oluşturan kaya kütleleri düşürülüyor. Manastırın tamamının gelecek yıl yaz döneminde ziyarete açılması planlanıyor.

BELEDİYE BAŞKANI: TAŞ DÜŞME PROBLEMİ VAR

Manastırın taş düşme problemin olduğunu anlatan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Sümela Manastırı'nda özellikle kapının üzerindeki büyük kayanın tehlike oluşturduğunu sürekli dile getirdiklerini söyledi. Koçhan, "Gelen ziyaretçilerimiz de o büyük kayayı gördüler. Bohçalanmış bir şekilde çelik kafesler halinde bir yere tutturulup güvenlik sağlandıktan sonra kısmı bir güvenlik çemberinin içinde manastırının içerisinin görülmesi sağlandı. Yaklaşık 3 aylık bir zaman zarfında 200 bine yakın ziyaretçisi oldu. Maçka ilçemizden Sümela Manastırı yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen uzun araç kuyrukları yaşandı. Bir kısım ziyaretçiler yukarıya çıkamadılar. O yukarıya çıkamayanları da hesaba kattığımızda en az 300 bin kişi Maçka ilçemizdeki Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı'mınızı ziyaret etti" dedi.

'DAHA HIZLI TAŞ DÜŞÜRÜLMESİ SAĞLANIYOR'

Kaya temizlik çalışmasının hız kazandığını anlatan Koçhan, "Bu dönem bakanlığımız çalışmaları yeni firmaya verdiğinden dolayı çalışma tekniği değişti. Eskiden üstten aşağıya dağcıların iplerle sarkmasıyla çalışmalar devam ederken şimdi iskele kurarak bu çalışma sürdürülüyor. Geliştirilen yeni teknik daha hızlı taşların düşürülmesini sağlayacak. Benim öngörüm önümüzdeki yıl haziran ayı gibi o çalışmanın biteceğini düşünüyorum. Çok daha hızlı bir çalışma yapılıyor şu an. Bu çalışmalar bizlere ne kazandıracak? Eskiden kaya kilisesine kadar olan kısım ziyarete açıktı. Ama 2021’e gelindiğinde manastırın tamamını ziyaret edebilecekler. Maçka’da yarım saatte gezilen manastırda 2 saate yakın zaman geçirilecek. Patika yollarının da iyileştirilmesi ve kullanıma açılması ile bir turistin manastır içindeki vadide geçirdiği süre 4 saate kadar çıkacak" diye konuştu.

‘MAÇKA TURİZM DESTİNASYONU OLACAK’

Sümela Manastırı'nın bulunduğu Altındere Vadisi ile kentte bulunan diğer turizm mekanlarının da birleşmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Koçhan, "Sadece o bölgede manastır tek başına olmayacak. Çakırgöl kayak merkezi projesi ile Sümela Manastırı arasındaki yol problemi de aşılmış olacak. Bu çalışmalarla Maçka turizm destinasyonu olacak. Sümela’ya gelen ziyaretçiler Maçka ilçemizden geçip Altındere Vadisi, Sümela Manastırı, Cami Boğazı Yaylası, doğal bir buzul göl olan zirvedeki Çakırgöl, Yeşilyol ve Santa Harabeleri'ne kadar giden bir yolla isterse Arsin ilçemizden inecek isterse de Kurt Dereye geri dönüp Çataltepe Şehitliği’ni de görerek Yomra ilçemizden de inebilecek. Sümela Manastırı'nın çektiği turist sayısı artacak. Çünkü tek bir destinasyon için ziyaretçiler buraya gelmeyecek hem doğanın tadını çıkaracak hem de yörenin sosyo-kültürel özelliklerini yaşamış olacak" ifadelerini kullandı.

‘DAHA GÜZEL VE DAHA GÜVENLİ’

Tur Rehberi Erdinç Dedeoğlu da, manastırın daha güzel ve güvenli olduğunu belirterek, "Yunan gurupları gezdiriyorum. Sümela Manastırı'nı çok merak ediyorlar. Buraya çok heyecanlı geldiler. Tur içerisinde buraya daha önceden gelmiş olanlar var. Eski halini görenler şimdiki halinde yapılan değişimleri daha rahat fark edebiliyorlar. Bir güzelleşme olduğunu daha güvenli olduğunu söylüyorlar" dedi.

Manastırı ziyarete gelen Mehtap Karadere Bolluk ise "Sümela Manastırı çok görmek istediğim bir yerdi. Eşim sürpriz yapıp buraya getirdi beni. Ordu’dan geliyoruz. Geldiğimiz yola inanın değdi. Manastırın bulunduğu vadi çok güzel. Ama içerisini görmek mümkün değil. Açıldığı zaman çok güzel olacağını düşünüyorum. İskeleler kalktığı zaman buraya tekrar geleceğim. Manastırın içini çok merak ediyorum"” diye konuştu.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti. Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan noktalar tespit edilmişti. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Restorasyon ve kaya temizlik çalışmasının ardından bu alanlara ulaşım için ayrıca proje yürütülecek.



