Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Suluova kaymakamlığına atanan Aslaner açığa alındı

AMASYA'nın Suluova İlçesi'nde Kaymakam olarak 3 gün önce göreve başlayan Abdullah Aslaner, "Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından açığa...

Suluova kaymakamlığına atanan Aslaner açığa alındı
AMASYA'nın Suluova İlçesi'nde Kaymakam olarak 3 gün önce göreve başlayan Abdullah Aslaner, "Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.
Geçen 1 Aralık'ta Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevinden Suluova Kaymakamlığına atanan Abdullah Aslaner, Vali Yardımcılığı görevinden Suluova Kaymakamlığına tayin edilmesi sonrası "Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim" sözleri sonrasında Amasya Valiliği tarafından hakkında açılan soruşturma sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.
Amasya Valisi Salih Işık, "Suluova Kaymakamlığına tayini çıkan Kaymakamımız Abdullah Aslaner açığa alındı. Bugün itibariyle bütün ilişiği kesildi" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.