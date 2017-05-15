Sulu eğlence sezonu açıldı

HAVA sıcaklığının 33 dereceye yükseldiği turizm kenti Antalya'da su parkları sezonu açtı. Her yaştan tatilcinin ilgi gösterdiği su parkındaki kaydıraklar gün boyunca adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.Turizm kenti Antalya'da havaların ısınmasıyla birlikte su parkları da sezon açılışını yaptı. Hava sıcaklığının 33 dereceye kadar çıktığı Antalya'da şehir merkezinin tek su parkı Aqualand, sezonun ilk turistlerine ev sahipliği yaptı. Tatilcilerin yanı sıra Rus tatilciler, su parkının tadını çıkartıyor. Renkli görüntülerin oluştuğu su cennetinde tatilciler, kavun ve karpuz kokteyllerinin tadına baktı. Çocuklar çocuk havuzunda, yetişkinler ise adrenalini yüksek su kaydıraklarında eğlenmeyi tercih etti. Aqualand Genel Müdürü Burhan Gümüşoğlu, iyi başladıkları sezondan umutlu olduklarını söyledi. 2016 yılının Türk turizmi için oldukça olumsuz bir sezon olduğunu vurgulayan Gümüşoğlu, "Bu yıl 2015'i yakalayacağımızı düşünüyoruz. Okulların kapanmasıyla birlikte çok yoğun iç pazar hareketi bekliyoruz. Aynı şekilde Rus turistlerin varlığını da şimdiden hissetmeye başladık" dedi.

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