Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), () - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümünde yılın son hasadı yapıldı.

Sarıgöl'de 2019 yılının son çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat yapıldı. Örtü altına alınarak Aralık ayının son günlerine kadar dayanması sağlanan üzümler, yılbaşı sofralarında ağızları tatlandıracak. Son hasadın yapılmasıyla birlikte 2019 yılı sezonu da kapanmış oldu. Üzümleri örtü altında daha fazla tutabileceklerini ancak kar yağışı olmasından tedirgin olduklarını belirten Baharlar Mahallesi Muhtarı ve üzüm üreticisi Ahmet Karabaş, "Üzümümüzü Avrupa ülkelerine, iç pazarlara satıyoruz. Çiftçilerimiz üzümlerini gayet iyi bir şekilde muhafaza ediyor. Kendisine kıyafet almıyor ama üzümün dayanması için örtü alıyor. Çiftçilerimiz çocuğunu korur gibi üzümlerini korumaya çalışır. Bu yıl verim çok iyi. Geçtiğimiz yıl dönüm başı 1.5-2 ton arası üzüm alıyorduk. Bu sene 3 tona yakın verim aldık. Fiyatlar ilk başlarda 2-2.5 lirayken, şu anda 4-5 lira arası seyrediyor. Vatandaşlarımız üzümlerini sattı, paralarını da aldı. Her yıl böyle geçmesini dileriz" dedi.

Sarıgöl'de 120 bin dekar üzüm bağı olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "120 bin dekar üzüm bağımız var. 400 bin ton yaş üzüm oldu. Bu üzümler yaş, kuru ve şaraplık olarak değerlendirildi. Son üzüm hasadı da Baharlar Mahallemizden 26 Aralık'ta yapıldı" diye konuştu. Yaş üzüm ihracatçısı Ali Uçak da, çiftçilere mutlaka devlet desteği yapılmasını istedi. Uçak, "Çiftçilerimiz kendi imkanları ile üzümlerini bu aylara kadar bekletiliyor. Devlet üzüm üreticilerimize örtülerde destek verse çok iyi olacağı görüşündeyim. Çiftçilerimiz kazanacak. Son kestiğimiz üzümler Avrupa ülkelerine ve yurt içinde yılbaşı soflarına dalından yeni kesilmiş üzüm yenilmesi için sevkiyatımızı yapmaktayız" dedi.



