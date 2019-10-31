Sultanhanı Kervansarayı'na Meksikalı turistlerin ilgisi

Aksaray'da 1229 yılında I. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, Meksikalı turistlerin ilgi odağı oldu. Türkiye gezisi sırasında kervansarayı ziyaret eden turistler, fotoğraf çektirdi.

I. Alaeddin Keykubad döneminde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı yaklaşık 800 yıldır dimdik ayakta duruyor. 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası yedek listesine alınan ve yılda ortalama 500 bin yabancı turistin ziyaret ettiği Sultanhanı Kervansarayı, restore edildikten sonra turizme kazandırıldı. Gezi için Türkiye'ye gelen Meksikalı turistler, ziyaret ettikleri kervansarayı çok beğendiğini belirterek fotoğraf çektirdi. Turistler, kervansaray önünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü nedeniyle kutlanan törenleri de ilgiyle izledi. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak da turistlere Sultanhanı Kervansaray'ının İpek Yolu güzergahında bulunduğunu belirterek kervansaray hakkında bilgiler verdi.

Meksikalı turistlere eşlik eden tur rehberi Ozan Kunal da turistlerin beğenilerini aktararak, Meksikalı turistleri gezdiriyorum. İstanbul?dan çıktık. Bursa üzerinden İzmir ile Sakız Adası'ndan sonra Sultanhanı?na geldik. Meksikalılar burayı çok beğeniyor. Burası restorasyon ile gayet güzel olmuş dedi.