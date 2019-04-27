Sultangazi evlendirme dairesi önünde silahlı kavga (1)

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL()-SULTANGAZİ Evlendirme Dairesi önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre 2 kişi silahla yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ateş açan şüpheliyi yakalarken, silaha el koydu. Polis evlendirme dairesi önünde güvenlik önlemi aldı.
(FOTOĞRAF)
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL()-SULTANGAZİ Evlendirme Dairesi önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre 2 kişi silahla yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ateş açan şüpheliyi yakalarken, silaha el koydu. Polis evlendirme dairesi önünde güvenlik önlemi aldı.