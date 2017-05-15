Sultangazi'deki gerginliğin ardından polis önlemleri sürüyor

Özgür ALTUNCU-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan ve Ramazan Şahin'in ölümüyle sonuçlanan olayların ardından mahallede gerginlik sürüyor. Polisin TOMA ve zırhlı araçlarla önlem aldığı mahallede özel harekat polisleri de görev yapıyor. Mahalleli olayın şaşkınlığı yaşıyor. Mahallede Afganlara ait işyerleri kapalı. Afgan mültecilerin kaldığı bodrum katları boşaltıldı. Afganların kaldığı yerler dün gece saldırıya uğradı. Saldırının izleri gündüz net olarak görüldü. Polisin olayla ilgili görüntüleri işyeryerinden topladığı ve incelemeye aldığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)