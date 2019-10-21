Sultangazi'de yangın paniği... Yaşlı kadını komşuları sakinleştirdi

SULTANGAZİ'de, bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın hem apartman hem de mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Komşularının yardımıyla dışarı çıkılan yaşlı bir kadın, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.Yangın, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi A Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında bez parçaları bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın nedeniyle dumanlar binanın bütün katlarını sardı. Durumu hemen itfaiyeye bildiren apartman sakinleri, duman nedeniyle de kısa süreli panik yaşadı. Bazı bina sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıkarken, bazılarının da pencereden olan biteni izlediği görüldü. Yangın nedeniyle korkan ve panik yaşayan yaşlı bir kadını da komşuları ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İtfaiye ekipleri daireye girerek duman tahliyesi yaptı.