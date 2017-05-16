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Sultangazi'de yabancı uyruklu 300 kişi toplanarak tahliye edildi

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de iki gün önce yabancı uyruklu kişiler ile bazı mahalle sakinleri arasında çıkan kavga sonucu Ramazan Şahin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ilçede oturan 300'ün üzerinde yabancı uyruklu...

Sultangazi'de yabancı uyruklu 300 kişi toplanarak tahliye edildi

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de iki gün önce yabancı uyruklu kişiler ile bazı mahalle sakinleri arasında çıkan kavga sonucu Ramazan Şahin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ilçede oturan 300'ün üzerinde yabancı uyruklu kişi, toplanarak tahliye edildi. 
Sultangazi'de Ramazan Şahin'in Afgan uyruklu kişiler tarafından öldürüldüğü iddiasını protesto etmek için toplanabilecek mahalle sakinlerine yönelik polis ekiplerinin olay yerinde ve çevresindeki önlemi sürüyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı Çevik Kuvvet polisi sokak başlarında nöbet tutarken, "Akrep" diye tabir edilen zırhlı polis araçları da sürekli devriye geziyor. Ayrıca, olayın yaşandığı yere çıkan cadde ve sokakların başında TOMA polis araçlarının beklediği görüldü.  
Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de çıkan olayların ardından ilçede oturan 300'den fazla yabancı uyruklu kişinin, polis ekipleri tarafından toplanarak tahliye edildikleri öğrendildi. Toplanma merkezlerine götürülen Afgan, Pakistan ve Suriye uyruklu kişilerin işlemlerinin ardından il dışındaki mülteci kamplarına gönderileceği öğrenildi. 
Polis ekiplerinin ilçedeki önlemi sürüyor.
(FOTOĞRAF)

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