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Sultangazi'de temizlik görevlisinin fırtınada zor anları
Emin YEŞİL/İSTANBUL () İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Sultangazi'de temizlik görevlisi zor anlar yaşadı. Görevlinin plastik çöp arabası ise fırtınada yola sürüklendi. İstanbul'da etkisini artıran fırtına, Sultangazi'de...
GENEL 30.12.2019, 16:45
Emin YEŞİL/İSTANBUL () İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Sultangazi'de temizlik görevlisi zor anlar yaşadı. Görevlinin plastik çöp arabası ise fırtınada yola sürüklendi.
İstanbul'da etkisini artıran fırtına, Sultangazi'de temizlik görevlisine zor anlar yaşattı. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ağzı açık olan poşetlerden çöplerin dışarıya yayılmasını önlemek isteyen temizlik görevlisi, poşetlerin ağzını bağlamaya çalıştı. O sırada görevlinin plastik çöp arabası yola doğru sürüklendi.
(FOTOĞRAF)
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