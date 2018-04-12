Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın (2)

Murat SOLAK - Can EROK - Güven USTA / İSTANBUL,() - SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın 3. katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın saat 13.45 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2262 Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katında bulunan...

Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın (2)

Murat SOLAK - Can EROK - Güven USTA / İSTANBUL,() - SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın 3. katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Yangın saat 13.45 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2262 Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katında bulunan tekstil atölyesinde çıktı.  Çıkış nedeni belli olmayan yangın kısa sürede tüm katı sardı. Atölyede çalışanlar kendilerini güçlükle dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Atölye işçisi olduğu öğrenilen 3 kişi dumandan etkilenerek ambulanslarda tedavi edildi. Çevre ilçelerden de çağrılan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yanan tekstil atölyesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 
Tekstil atölyesinde çalışan İbrahim Murat Özyılmaz, " Öğle paydosuna çıkmıştık. Tam yemeğimizi yedik, aşağıya indik çay içiyorduk. Bir baktık her taraftan dumanlar çıkıyor. İnsanlar kaçışmaya başladılar. O ara itfaiyeyi çağırdılar. İtfaiye geldi müdahale etti ama biraz zor oldu çünkü içeride kumaşlar vardı" dedi. 

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314