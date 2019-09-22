Sultangazi'de silahlı ve tornavidalı eşya taşıma kavgası: 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,() SULTANGAZİ'de akşam saatlerinde evini taşımak isteyen bir aile ile nakliye firması arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir süre sonra sözlü tartışma yerini silahlı ve tornavidalı kavgaya bıraktı. Yaşanan kavga sonrası bir kişi silahla diğer ise tornavida ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.





Olay Sultangazi, Cebeci Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2491. Sokakta oturan ve isimleri öğrenilemeyen bir aile evini taşımak için nakliye firmasıyla anlaştı. Evdeki eşyalar taşındığı sırada nakliye firması ile aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Her iki taraf arasında yaşanan sözlü tartışma yerini silah ve tornavidanın kullanıldığı kavgaya bıraktı. Yaşanan kavga sonrası isimleri öğrenilemeyen bir kişi silahla yaralanırken diğer bir kişi de tornavida ile yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokağı emniyet şeridi ile kapatarak çalışma yaptı. Sokakta bulunan eşyalarda parmak izi çalışması yapan polis ekipleri görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu. Polisin çalışmasının ardında sokakta duran eşyalar tekrar eve taşındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.