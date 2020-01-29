banner314

banner325

Son Dakika

Sultangazi'de mühürlenen binalara dönenler tahliye ediliyor

GENEL 29.01.2020, 17:07
Sultangazi'de mühürlenen binalara dönenler tahliye ediliyor

Emin YEŞİL - İstanbul - İSTANBUL'da 4 ay önceki depremde Sultangazi'de aynı sokakta bulunan 5'er katlı 2 bina ağır hasar aldı. Boşaltılarak mühürlenen binalarda oturanlar bir süre sonra dairelerine geri döndü. Bunun üzerine bina sakinlerinin yeniden tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Binadakiler tahliye yetkililerin tahliye talebini reddetti. 
Silivri'de 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce bina hasar görmüş, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar boşaltılmıştı.  Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde karşılıklı bulunan 2 bina depremde ağır hasar alınca boşaltıldı.  5'er katlı binadakiler otellere ve yakınlarının yanlarına yerleştirildi. Ancak dairelerde oturanlar yaklaşık bir ay sonra hasarlı evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Haberler üzerine bugün binadakiler yeniden tahliye edilmesi için çalışma başlattı. 2 binanın bulunduğu sokağa gelen zabıta ekipleri, bina sakinlerinin binayı boşaltmasını istedi. Bazı bina sakinleri, tahliye talebini reddetti. Çok sayıda poliste güvenlik önlemi aldı.

"VATANDAŞLARIMIZI MAALESEF YİNE DIŞARI ÇIKARACAĞIZ"
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, "Silivri'deki 5.8'lik depremden sonra gözlemsel verilerle yaptığımız incelemede binanın tehlikeli olduğunu gördük. Buna istinaden tedbiren imar mevzuatına göre binaları mühürledik. Önemli olan insan. İlk önce insanları tahliye ettik. Buradaki tehlikenin boyutunu görebilmek için deprem analizi yapması gerektiğini ilgililere hem sözlü, hem yazılı olarak biz tebligat ettik. Vatandaşlarımız toplandı. Bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurarak, deprem analizi yaptırdılar. Analiz yaptıklarını biz sistemde görüyoruz. Fakat bununla ilgili apartmanda oturanlar toplu karar vermediklerinden dolayı belediyemize müracaat edip işlemlerini devam ettirmediler. Aksine mühürlü olan yere, tehlikeli yere mührü kırarak girmiş oldular. Bizde bunu basından öğrendik. Öğrenir öğrenmez ekiplerimizle, emniyetimizle, kaymakamlığımızla beraber mahal yerindeyiz. Yine vatandaşlarımızı biz maalesef dışarı alacağız. Risk analizleri yapıldıktan sonra, ki yapılmış ellerinde şifahen biz bunu öğrendik. Risk analizlerinin sonuçlarının tehlikeli olduğunu biliyoruz. Kanunun onlara verdiği yetki 60 gün. Bu süreç içerisinde kendilerinin binayı yıkmaları gerekiyor. Aksi takdirde yıkmazlarsa belediye olarak bizler yıkıp, riski ortadan kaldırmış olacağız. Binadaki arkadaşlarımızı Silivri depreminden sonra 1.5 ay ağırladık. Her türlü ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

"EVİMİN İŞİ ÇÖZÜLENE KADAR DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM"
Bina sakinlerinden Zübeyde Türkgücü ise, "Binalar delik, kolonlar patlak. Bizim evraklarımız riskli geldi. Ama biz evraklarımızı belediyeye götürmedik. Çünkü evraklarımızı verdiğimiz zaman bizim evlerimize zaten yıkım gelecek. Ben 'biz bu proje altında aldık. Yıkıyoruz' denmeden ben nasıl çıkayım. Ben kiracı değilim ki, çıkıp başka bir evde oturayım. Ben ev sahibiyim. Ben çoluk, çocuğum evde oturuyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Biz mağduruz. Bize öncelik göstermeleri lazım. Ben şimdi evraklarımı götüreceğim belediyeye. Bizim evin işi çözülene kadar ben evimden dışarı çıkmayacağım. Ama içinde ölürüm, kalır giderim. Onu da Allah bilir. Kader de ne varsa onu göreceğiz. Ama belediye bana bu işi çözeceğini söylerse, biz bugün çıkar gideriz. Ben niye durayım ki hasarlı bir evde" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Yorumlar (0)
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
İmsak 06:43
Güneş 08:10
Öğle 13:22
İkindi 16:00
Akşam 18:24
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3