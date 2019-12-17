istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Sultangazi'de kuş gözlem sergisi açıldı

Emin YEŞİL/İSTANBUL () SULTANGAZİ, Sultangazi Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Akar öncülüğünde kurulun "Kuş Gözlemciliği Kulübü" öğrencilerinin hazırladığı "Kuş Gözlem Sergisi"nin açılışı yapıldı....

GENEL 17.12.2019, 09:49
Sultangazi'de kuş gözlem sergisi açıldı

Emin YEŞİL/İSTANBUL () SULTANGAZİ, Sultangazi Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Akar öncülüğünde kurulun "Kuş Gözlemciliği Kulübü" öğrencilerinin hazırladığı "Kuş Gözlem Sergisi"nin açılışı yapıldı. Sergide göç yolu olarak Sultangazi'den geçen kuşların fotoğraflarına da yer verildi. Sergi 16-20 Aralık tarihleri arasında doğaseverlerin ziyaretine açıldı. 

"İLKBAHAR VE SONBAHAR'DA İSTANBUL KUŞ CENNETİ HALİNE GELİYOR"
Sergi hakkında bilgi veren Şehit Ferdi Yurduseven Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Akar, "Okulumuzda kuş gözlemciliği ile ilgili bir kulüp kurduk. Önce öğrencilerimiz havada gördükleri kuşları merak ederek başladılar buna. Daha sonra rehber kitaplar aldık. Çeşitli kuş gözlemcileri ile görüştük. İstanbul içinde çok farklı kuş gözlem gezileri yaptık. Türkiye'de 480'den fazla kuş türü var. Ve bu kuş türlerinden 300'den fazlası İstanbul'da bulunuyor. Her ilkbaharda ve sonbaharda göç dönemlerinde özellikle İstanbul bir kuş cenneti haline geliyor. Başımızı gökyüzüne kaldırdığımızda çok ilginç kuşlar görebiliyoruz. Yırtıcı kuşların özellikle sonbaharda göçünü görebiliyoruz. Öğrencilerimiz bunları gördüler, fotoğraflarını çekme imkanları oldu. Okulumuz Sultangazi'de bulunuyor. Bu anlamda tam bir göç yolu üzerindeyiz. En son okulumuzun bahçesinde bin 100'den fazla Şahin göçüne şahit olduk. Gökyüzü şahinle doluydu. İlkbahar'da da ötücü kuşların göçüne tanıklık ettik. Okulumuzun arka bahçesine kuşların yemlenmesi için çeşitli yiyecekler bırakıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda duyarlılık kazandı. Hayatları bir nebze olsa kuşla doldu. Etraflarını daha dikkatli incelemeye başladılar. Doğa sevgisi arttı. Bu konuda bir sergi düzenledik. Umarım okulumuzdan başlayan bu doğa sevgisi bütün ülkemize ve okullarımıza yayılır" dedi.

"1 MİLYON KUŞ İSTANBUL ÜZERİNDEN AFRİKA'YA GERİ GÖÇ BAŞLATIYOR"
İstanbul'un kuşlar için geçiş güzergahı olduğunu söyleyen Akar, "İlkbahar'da Afrika üzerinden göç eden kuşlar, göç ettikleri zaman genellikle deniz üzerinden uçmamayı tercih ediyorlar. Çünkü kanat çırptıklarında çok aşırı enerji kaybediyorlar. Bu yüzden karaların birbirine en yakın olduğu yerden geçmek zorunda kalıyorlar. Bundan dolayı İstanbul Boğazı tam bir kuş cenneti haline gelmiş durumda. İlkbaharda Afrika'dan gelen kuşların hepsinin tam bir huni biçiminde İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini ve kuzey Avrupa ülkelerine göç ettiklerini görüyoruz. Burada ürüyorlar, çoğalıyorlar. Ve yaz sonunda sonbahar mevsiminde tekrardan yaklaşık 1 milyonu aşkın kuşun göç ederek, İstanbul üzerinden Afrika'ya doğru geri bir göç başlatıyorlar" diye konuştu. 
Kuş Gözlemciliği Kulübü üyelerinden 6. Sınıf öğrencisi Furkan Aksu ise, "Bazı tecrübeler kazandım. Mesela kuşgözleri diye bir bölümümüz var. Bu bölümde kuşların gözlerini daha çok tanımaya başladım. Mesela bir kuşun tam değil de yarım fotoğrafını görsem tanımaya başlıyorum. Sergilerin bize çok katkısı oldu" dedi. 
(FOTOĞRAF)
 

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:24
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10