Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi yanarak öldü

SULTANGAZİ'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti. Olay, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat alanında 02:00 sıralarında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İşçiler tarafından fark edilen yangında konteynerde kalan işçileri uyaran Mert Şen adlı işçi, arkadaşlarını kurtardıktan sonra bulunduğu konteynırdaki pencerenin küçük olmasından dışarıya çıkamadı. Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan Şen, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yapılan kontrolde Mert Şen adlı işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bazı işçiler arkadaşlarının ölümü sürenine gözyaşı döktü. Polis, işçinin yanarak can verdiği konteynerde ve inşaat alanında inceleme başlattı. Yanan işçinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılacak.