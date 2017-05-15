Sultangazi'de cinayetin işlendiği mahallede polis müdahalesi

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin(24) bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasına mahallelinin tepkisi sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahele ediyor. Olaylar sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin(24) bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasına mahallelinin tepkisi sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahele ediyor. Olaylar sürüyor.