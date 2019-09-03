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Sultangazi'de aşırı yüklü kamyonun tehlike saçan yolculuğu
Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () İstanbul'da yükü kaymış ve aşırı yüklü seyir halinde olan kamyonet, trafikteki diğer sürücüler için tehlike saçtı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sultangazi...
GENEL 03.09.2019, 10:55
Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()
İstanbul'da yükü kaymış ve aşırı yüklü seyir halinde olan kamyonet, trafikteki diğer sürücüler için tehlike saçtı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolunda seyir halinde olan kamyonet, kasasındaki hacminden daha geniş yer tutan ve kayan yükü nedeniyle diğer sürücüleri için tehlike oluşturdu. Her an devrilecek hissi veren kamyonetin kasasındaki aşırı yükle yolda ilerlemesi başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kasasında hacminden fazla yük taşıyan kamyonet yolda ilerliyor.
(FOTOĞRAF)
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