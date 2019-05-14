Sultangazi'de 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kamyonetin arkasında ilerleyen araç sürücüsü cep telefonuyla kendi aracının hız göstergesini de çekti. Hız göstergesinde aracın 43 kilometre hıza ulaştığı da görüntülere yansıdı.
(FOTOĞRAFLI)
SULTANGAZİ'de kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 8 patenci gencin kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etmesi arkadan...
14 Mayıs 2019 Salı 11:32
(FOTOĞRAFLI)
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