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Sultangazi'de 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

SULTANGAZİ'de kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 8 patenci gencin kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etmesi arkadan...

Sultangazi'de 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
SULTANGAZİ'de kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 8 patenci gencin kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etmesi arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonetin arkasına tutunarak giden 8 gencin hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürmesine etraftaki sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Gençler diğer sürücülerin korna ile uyarılarına aldırış etmedi.
Kamyonetin arkasında ilerleyen araç sürücüsü cep telefonuyla kendi aracının hız göstergesini de çekti. Hız göstergesinde aracın 43 kilometre hıza ulaştığı da görüntülere yansıdı. 

(FOTOĞRAFLI) 

 

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