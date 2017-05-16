İSTANBUL,() Sultangazi'de Afgan uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin (24)'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polisin yaptığı operasyonlarda yabancı uyruklu 116 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen ekmek bıçağı ele geçirildiği öğrenildi. Şahin'in bıçıklanmasının ardından çıkan olaylarda da yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Sultangazi'de 1 kişinin öldüğü olaylar; Yabancı uyruklu 116 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL,() Sultangazi'de Afgan uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin (24)'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polisin yaptığı operasyonlarda yabancı uyruklu 116 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde...
16 Mayıs 2017 Salı 13:08
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