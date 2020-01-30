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Sultangazi Belediyesi’nden depreme karşı farkındalık çağrısı

GENEL 30.01.2020, 12:59
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Sultangazi Belediyesi’nden depreme karşı farkındalık çağrısı
SULTANGAZİ Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında Sultangazi Eğitim Destek Akademisi’nin (SEDA) yıkımını gerçekleştirdi. Başkan Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de olası bir depremde can kaybı olmaması için hep beraber hareket edelim. Bu bilinçle hareket edelim ve çocuklarımızı bu bilinçle donatalım” dedi.

Kentsel dönüşüm kapsamında Sultangazi Belediyesi, tespit edilen binaların yıkımını yapıyor. Esentepe Mahallesi’nde yer alan Sultangazi Eğitim Destek Akademisi’nin (SEDA) binasının depreme karşı riskli olduğu için,  belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce bugün yıkımı gerçekleştirildi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’da yıkım sırasında ekiplerin çalışmalarını inceledi.

“BİRÇOK DEPREMİ YAŞIYORUZ VE SONRASINDA UNUTUYORUZ”

Başkan Dursun, Sultangazi Eğitime Destek Akademisi olarak görev yapan Engelliler Koordinasyon Merkezi’nin yıkımı sebebiyle bir arada olduklarını ifade ederek, “Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremleri çok kısa bir süre önce hep beraber yaşadık. Artık kentlerimizde bulunan binaların depreme dayanıklılığı konusunda çok daha hassas olmamız gerektiğini biliyoruz. Birçok depremi yaşıyoruz ve sonrasında unutuyoruz. Kamu için ve artık vatandaşlar için de depreme dayanıklı binaların yapılması elzem hale gelmiş durumda. Buralarda insanlar yaşıyor ve Allah korusun can kaybı oldukça, yaralılarımız oldukça, acılarımız derin bir hale geliyor” diye konuştu.

SPOR VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ

SEDA binasının depreme dayanıklılık çerçevesinde düşük seviyelerde olduğunu vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Buradaki dayanıklılık sorunu nedeniyle, bina içerisindeki birimlerimizi farklı yerlere taşıyarak binanın yıkımı ile ilgili karar aldık. Deprem dayanıklılığı neredeyse minimum seviyelere dayanmış durumda. 10 olması gereken deprem dayanıklılığı seviyesi 1 sayısı seviyelerine kadar düşmüş bir bina ile karşı karşıyayız. Buranın yıkımını bugün gerçekleştireceğiz ve burayı hem mahallemize hem de vatandaşlarımıza daha fazla hizmet üreteceğimiz bir bina haline getireceğiz. Burayı bir spor ve kültür merkezi haline getirip farklı çalışma birimlerimizle Sultangazili hemşehrilerimize hizmet verme imkanımız olacak” dedi.

“OLASI BİR DEPREMDE CAN KAYBI OLMAMASI İÇİN HEP BERABER HAREKET EDELİM”

Başkan Dursun, ilçe vatandaşlarına da seslenerek, “Lütfen işin maddi tarafında olmayalım. Muhakkak biraz işin maddi kısmında katkı vermek durumunda kalabiliriz vatandaşlar olarak ama can karşılığında bunların hiçbirinin öneminin olmadığını da ifade edelim. Binaları lütfen kontrol ettirelim ve depreme dayanıklılığı konusunda şüpheniz varsa bundan geri durmayın ve ‘bu binalarda yaşamayı bırakalım’ artık diyoruz. Hep beraber el ele verelim ve bizim de belediye olarak sizlere desteklerimizle, hukuki desteklerimizle ve imar konusunda yapabileceğimiz şeyler de varsa bu desteklerimizi hep beraber, Sultangazi’de olası bir depremde can kaybı olmaması için hareket edelim. Bu bilinçle hareket edelim ve çocuklarımızı bu bilinçle donatalım. Rabbim ülkemize deprem ve benzeri acılar yaşatmasın inşallah. Elazığ ve Malatya’da vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum” açıklamasında bulundu.

 Esentepe Mahallesi’nde yer alan Sultangazi Eğitim Destek Akademisi’nin (SEDA) yıkımı ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü bir şekilde başlatıldı. Başkan Dursun’da kaskını giyerek yıkım ekiplerinin çalışmalarıyla yakından ilgilendi.

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