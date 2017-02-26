Sultangazi Ambalaj Atığı Aktarma Tesisleri'nde yangın çıktı(GENİŞ)

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de bulunan Ambalaj Atığı Aktarma Tesisleri'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince 2,5 saatte söndürülen yangında 2 kişi yoğun dumandan etkilendi.

Yangın, Sultangazi Cebeci Caddesi üzerinde bulunan Ambalaj Aktarma ve Geri Dönüşüm Tesislerinde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde bulunan tesisteki yangın geniş alana yayılırken Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Şişli, Başakşehir, Kemerburgaz itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, yaklaşık iki buçuk saatte kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangınla ilgili açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, "Şuan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. İtfaiye ekiplerimiz şuanda soğutma çalışmaları yapıyor. Burası bir kardeşimizin iş yeri. İşyerinin dışında bir alanda yangın başlamış, daha sonra iş yerine aksetmiş. Çalışmalar devam ediyor. Çok büyük hasar var. Can kaybı ya da yaralanma gibi bir durum yok. Maddi hasarlı bir yangın. Burası özel sektöre ait bir işyeri' dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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