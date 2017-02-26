Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Sultangazi Ambalaj Atığı Aktarma Tesisleri'nde yangın çıktı(GENİŞ)

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de bulunan Ambalaj Atığı Aktarma Tesisleri'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince 2,5 saatte söndürülen yangında 2 kişi yoğun dumandan etkilendi. Yangın, Sultangazi Cebeci Caddesi üzerinde bulunan...

Sultangazi Ambalaj Atığı Aktarma Tesisleri'nde yangın çıktı(GENİŞ)

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-SULTANGAZİ'de bulunan Ambalaj Atığı Aktarma Tesisleri'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince 2,5 saatte söndürülen yangında 2 kişi yoğun dumandan etkilendi.

Yangın, Sultangazi Cebeci Caddesi üzerinde bulunan Ambalaj Aktarma ve Geri Dönüşüm Tesislerinde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde bulunan tesisteki yangın geniş alana yayılırken Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Şişli, Başakşehir, Kemerburgaz itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, yaklaşık iki buçuk saatte kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangınla ilgili açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, "Şuan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. İtfaiye ekiplerimiz şuanda soğutma çalışmaları yapıyor. Burası bir kardeşimizin iş yeri. İşyerinin dışında bir alanda yangın başlamış, daha sonra iş yerine aksetmiş. Çalışmalar devam ediyor. Çok büyük hasar var. Can kaybı ya da yaralanma gibi bir durum yok. Maddi hasarlı bir yangın. Burası özel sektöre ait bir işyeri' dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.