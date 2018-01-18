Sultanbeyli'de çatı yangını; 2 kişi kurtarıldı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede bir alt kata sıçradı. Mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede bir alt kata sıçradı. Mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor. (FOTOĞRAF)
18 Ocak 2018 Perşembe 13:51
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede bir alt kata sıçradı. Mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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