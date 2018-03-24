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Sultanbeyli'de bir binanın çatısı alev alev yandı

 İstanbul,() SULTANBEYLİ'DE 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yarım saatte söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.  Yangın saat 13.00 sıralarında...

Sultanbeyli'de bir binanın çatısı alev alev yandı

 İstanbul,()
SULTANBEYLİ'DE 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yarım saatte söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. 
Yangın saat 13.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Burak Sokak üzerindeki 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını kapladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli ve Yenişehir itfaiye grupları sevkedildi. İtfaiye ekipleri merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. 


fotoğraflı

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