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Sultanbeyli'de beton mikseri ve kamyon çarpıştı : 2 yaralı

 SULTANBEYLİ'de beton mikseriyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Acar'ın kullandığı beton mikseri, aniden yola çıktığı...

GENEL 31.08.2019, 10:39
Sultanbeyli'de beton mikseri ve kamyon çarpıştı : 2 yaralı
 SULTANBEYLİ'de beton mikseriyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Acar'ın kullandığı beton mikseri, aniden yola çıktığı öne sürülen Levent Atay'ın kullandığı nakliye kamyonu ile çarpıştı. Kazada Ömer Acar araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Acar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı. Kazada kamyonda bulunan Murat Öztürk de yaralandı. Öztürk, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)

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