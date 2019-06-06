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Sultanbeyli'de 2 katlı bina alev alev yandı

İSTANBUL,()-SULTANBEYLİ'de, 2 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Çatı katında başlayarak tüm binayı saran yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, saat 21.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi...

Sultanbeyli'de 2 katlı bina alev alev yandı

İSTANBUL,()-SULTANBEYLİ'de, 2 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Çatı katında başlayarak tüm binayı saran yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi Sinop Sokak'ta bulunan 2 katli bir binanın çatı katında çıktı. Binanın çatısında başlayan ve biranda alevlerin metrelerce yükseldiği yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın mahallede paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. 2 katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)

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