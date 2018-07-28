Sultan Kösen: Derik'in sebzeleri, meyveleri organik

DAVET üzerine gittiği Avustralya'dan dönen dünyanın en uzun boylu insanı Sultan Kösen (36), memleketi Mardin'in Derik ilçesinin başta zeytin olmak üzere sebze ve meyvelerin organik olduğunu belirterek, "Gerçekten bütün sebzeleri, meyveleri organik olduğundan dolayı daha güzel. İnsan bir inciri yediği zaman 10 incir yemiş gibi oluyor" dedi.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Alibey Mahallesi, Dede mezrasında yaşamını sürdüren ve 2 metre 51 santimetrelik boyu, 27.5 santimetrelik elleri ve 36.5 santimetrelik ayaklarıyla, 10 yılda 3 defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, davet üzerine gittiği Avustralya'dan Türkiye'ye döndü. Sultan Kösen'i, Derik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Halim Göven ile Derik Engelliler Dernek Başkanı Kasım Salim birlikte ziyaret etti.

'ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM'

Sultan Kösen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Dünyanın en uzun adamıyım. Dünyada en uzun ve en büyük eller, ayaklar benim. Rekorlar kitabında 3 tane raporum var. Bu yüzden çok devletlerden gelen davetlerle bu yerleri gezdim. Mısır'a gittim geldim, Avustralya'dan yeni geldim. Avustralya'dan ülkemizi görmeleri için çok kişiyi davet ettik. Yurt dişindaki çok insanla diyalog kurup, sosyal medya üzerinden davet etmeye devam ediyoruz. Anlı şanlı bayrağımızın yurt dışında dalgalanmasını sağlıyoruz. Gerçekten ülkemi çok seviyorum" dedi.

'DERİK'İN SEBZE VE MEYVELERİ ORGANİK'

Kaymakam Hakan Kafkas'ın, adını taşıyan bir parkı halkın kullanımına açmasının kendisini çok sevindirdiğini anlatan Kösen, ilçe genelinde yetişen başta zeytin olmak üzere sebze ve meyvelerin organik olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kaymakamımız Hakan Kafkas bizleri çok seviyor, bizimle çok ilgileniyor, Allah ondan razı olsun. Dünyada adımın anılması için, Derik'te benim adımı taşıyan bir park yaptı, çok sevindim gerçekten, kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz için daha yararlı işler yapmasını diliyorum. Derik için, Mardin için elimizden ne geliyorsa manevi olarak hazırız. Derik tarihi bir ilçe olduğu için çok güzel bir şehirdir. Zeytinleri var, dün İsviçre'den bir arkadaşım beni ziyaret etmek için, bize hediye olarak Derik zeytinlerini getirmişti. Çok güzeldi. Gerçekten bütün sebzeleri, meyveleri organik olduğundan dolayı daha güzel. İnsan bir inciri yediği zaman 10 incir yemiş gibi oluyor. Derikli olduğumdan dolayı gurur duyuyorum. Sayın Kaymakamımızı çok seviyoruz, saygı duyuyoruz."

Derik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halim Göven de, Kaymakam Hakan Kafkas'ın selamlarını ileterek, "Türkiye, Mardin ve Derik tanıtımı yapmasına çok seviniyoruz. Derik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak her zaman Sultan Kösen'in yanındayız. Sultan Kösen bizim için bir renktir, gurur duyuyoruz. Kaymakamımız Sayın Hakan Kafkas'ın yoğun programı nedeniyle Sultan Kösen'e hoşgeldin ziyaretinde bulunduk" dedi.



FOTOĞRAFLI