Sultan Kösen'den, elektrik kesintisine tepki

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()- MARDİN'in Derik ilçesine bağlı Alibey köyü Dede mezrasında yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na 2 metre 51 santimerelik boyu ile yeryüzünün yaşayan en uzun insanı unvanı ile giren Sultan Kösen, 3 gündür devam eden elektrik kesintisine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kösen, 'Mardin'in köylerinde 3 gündür kesilen elektrik yüzünden ben uzaya gitmeyi karar verdim' mesajını paylaştı.

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinin bazı köylerinde, 3 gündür yaşanan elektrik kesintisi vatandaşların tepkisine yol açtı. Derik ilçesine bağlı Alibey köyü, Dede mezrasında yaşayan ve 2.51 metre boyuyla dünyanın yaşayan en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na ismini yazdıran Sultan Kösen de, elektrik kesintilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kösen, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, "Mardin'in köylerinde 3 gündür kesilen elektrik yüzünden ben uzaya gitmeyi karar verdim. Çünkü artık sosyal medya hasaplarimiza bakamıyorum. Çünkü şarjlar bitti. Haklarınızı halal edin, artık uzaydan takip edersiniz" dedi.

DEDAŞ: 2016 YILINDAN KALAN 400 MİLYON LİRA BORÇ VAR

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yetkilileri ise, Mardin bölgesinde elektrikle tarımsal sulama yapan çiftçilerin 2016 yılından kalma 400 milyon liranın üzerinde borçları bulunduğunu belirterek, 2017 yılına ait borçların da hala ödenmediğini kaydetti. Yetkililer, "Dicle Elektrik Dağıtım olarak, enerji arzını sürdürebilmemiz için 2 yıldan bu yana bekleyen alacağımızı tahsil etmemiz gerekiyor. Peşin parayla aldığımız elektriği tüketiciye veriyoruz ancak bu denli yüksek meblağların ödenmemesi işleyişisekteye uğratıyor. Meskende elektrik kesintisine gitmemiz söz konusu değil. Biz sadece uzun süreden bu yana borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriğini kestik. Ne kadar önlem alsak da, borcunu ödemiş olan bazı aboneler de bu durumdan etkilenebiliyor. Aynı hattan beslenen ve borcu olmayan bazı çiftçilerin de elektriğinin kesildiğine yönelik şikayetler alıyoruz. Bu konuya ilişkin saha çalışması başlattık. Elektrik borcu olmayan çiftçilere enerji ihtiyaçlarını gidermeleri için jeneratör desteği sağlayacağız, jeneratörün kira ve yakıt giderini ödeyeceğiz. Borcu olmayan müşterilerimizin, diğerleri yüzünden sıkıntı yaşamasını hiçbir şekilde istemiyoruz" açıklamasında bulundu.



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