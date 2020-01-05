istanbul escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

'Süleymani'ye saldırı, Hamaney'e yapılmış saldırı olarak değerlendirilebilir'

ERCİYES Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, "Süleymani'ye yapılan saldırı doğrudan Ali...

GENEL 05.01.2020, 11:39 05.01.2020, 11:44
'Süleymani'ye saldırı, Hamaney'e yapılmış saldırı olarak değerlendirilebilir'

ERCİYES Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, "Süleymani'ye yapılan saldırı doğrudan Ali Hamaney'e yapılmış saldırı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla sonuçları da etkili olacaktır" dedi.
Ortadoğu uzmanı olan Doç. Dr. Gökhan Bolat, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi'nin başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat, saldırıyı, ekim ayında Irak'ta başlayan protestolar ve son olarak Haşdi Şabi militanlarının Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ni işgal etmesine verilen cevap olarak değerlendirdi. Süleymani'nin öldürülmesinin, tüm dünya açısından ciddi sonuçlar doğuracağını belirten Bolat, "Kasım Süleymani, İran'da dini lider Ali Hamaney'in manevi evladı olarak bilinir. Ayrıca Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları'nın en seçkin birimi olan Kudüs Gücü'nün 20 yıldan beri komutanlığını yapmaktadır. Bundan dolayı Süleymani'ye yapılan bir saldırı esasında, doğrudan Hamaney'e yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla sonuçları da etkili olacaktır" diye konuştu. 
Sürecin, Irak'ın kontrolü açısından İran'ın lehine olacağını kaydeden Bolat, "Irak'taki ABD-İran mücadelesinde son dönemlerde İran aleyhinde gelişmeler olmaya başlamıştı. Süleymani'nin öldürülmesi demek, Irak nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan Şii kesimin ABD'ye karşı öfke duymasına neden olacaktır. Bu da Irak'taki hakimiyet mücadelesinde ibreyi tekrar İran'a çevirecektir. Bu durum, İran'ın Irak'ta daha etkili hale gelmesine sebep olacaktır" dedi. 
'SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ ABD'DE HERKES DESTEKLEMİYOR'
Doç. Dr. Gökhan Bolat, saldırının, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi kariyeri açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"İran'ın, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık alacağı intikam şok etkisi yaratacak biçimde üst düzey bir ismin ABD açısından stratejik öneme sahip bir yerde öldürülmesi şeklinde gelişirse bu durum Trump'ın kendi siyasİ kariyerinin sonunun gelmesine neden olabilir. ABD'de daha bugün kongreye, İran ile bu mücadelenin sonlandırılmasıyla ilgili bir yasa tasarısını sunulmuştur. Dolayısıyla Süleymani'nin öldürülmesi, ABD'de de herkesin desteklediği bir karar değildir. Bu yüzden İran'ın alacağı etkili bir intikam, ABD'deki Trump karşıtlarının eline büyük bir koz verecektir. Böyle bir durumda ise önümüzdeki yıl seçimlerinde Trump'ın siyasi kariyerinin sona ermesi güçlü bir olasılık olarak karşımıza çıkabilir."
 

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 05 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:15
İkindi 15:36
Akşam 17:57
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 18 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Levante 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 19 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
izmir escort