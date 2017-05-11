Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama kararı çıktı…

Serpil KIRKESER / İSTANBUL () - "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

ŞÜPHELİLER ADRESLERİNDE BULUNAMADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'ın, Hasan Akar (54) ve Süleyman Yeşilyurt (68) hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebi karara bağlandı. Bakırköy Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi .

OLAYIN GEÇMİŞİ

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, önceki gün Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı.

Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamadı.