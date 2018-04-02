Süleyman Şah Türbesi'nin yeri 2 yıl önce görüntülenmişti

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, DEAŞ terör örgütü tehditi nedeniyle 22 Şubat 2015'te düzenlenen operasyonla taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını belirtirken, Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yerdeki yapıların, taşınmanın ardından terör örgütü tarafından kullanılmaması için patlayıcılarla kullanılmaz hale getirildiği, Haziran 2016'da DEAŞ'ın bölgeden çıkarılmasının ardından çekilen görüntülerde ortaya çıkmıştı.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın katıldığı bir televizyon programında gündeme getirdiği Suriye'nin kuzeyindeki Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınması konusu, gözleri DEAŞ terör örgütü tehdidi nedeniyle 22 Şubat 2015'te düzenlenen operasyon ile taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine çevirdi. Türkiye'nin Suriye'deki toprak parçası olan Süleyman Şah Türbesi, boşaltıldıktan sonra DEAŞ terör örgütünün Münbiç'ten çıkarılması ile ilk kez Haziran 2016'da görüntülenmişti. Türbeye Fırat Nehri üzerinden ulaşamı sağlayan Karakozak Köprüsü'nün de onarılması ile 2016'da ilk kez görüntülenen Süleyman Şah Türbesi'nin DEAŞ terör örgütü tarafından kullanılmaması için türbe alanındaki yapılan patlayıcılarla havaya uçurularak kullanılamaz hale getirildiği görülmüştü. Karakozak köprüsü aynı zamanda Fırat'ın batısına geçiş olarak kullanılıyordu.BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: TÜRBE ESKİ YERİNE TAŞINACAKBaşbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir haber kanalında Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını belirterek, "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.

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