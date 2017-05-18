Süleyman Şah Türbesi'nin asırlık örtüsü sergilendi

Ömer PINAR/ ŞANLIURFA, () - SÜLEYMAN Şah Türbesi'nin yüz yıl önce yapıldığı belirtilen el yapımı sanduka örtüsü, Dünya Müzeler Haftası nedeniyle Şanlıurfa Arkeoloji Müze Kompleksi'nde sergilendi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesindeki sandukaya örtülen ve yüz yıl önce yapıldığı belirtilen tarihi el yapımı örtü, Dünya Müzeler haftası nedeniyle Şanlıurfa Arkeoloji Müze Kompleksi’nde sergilendi. 1982 yılında tarihi eser kaçakçıları tarafından yurt dışına kaçırılmak istenirken jandarma tarafından ele geçirilerek müzeye teslim edilen ve üzerinde Ayet-El Kürsi, Fetih Suresi'nin 27’nci ayeti ve Allah yazısı bulunan 2 metre 90 santimlik el yapımı örtü, 35 yıl aradan sonra ilk kez muhafaza altında tutulduğu odadan çıkartılarak sergilendi. Yapılış tarihi net olarak bilinmeyen yüz yıllık olduğu tahmin edilen örtüyü, görmek isteyen vatandaşlar müzeye akın etti. Ziyaretçiler örtüye bakıp dua etti.

Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, Süleyman Şah Türbesi'nin sanduka örtüsünün 35 yıl aradan sonra ilk kez Müzeler Haftası nedeniyle özel bölümde muhafaza altında sergilediklerini belirtti. Örtünün 1 hafta boyunca ziyaret edilebileceğini ifade eden Uludağ, şunları söyledi:

"Süleyman Şah Türbesi'nin sanduka örtüsünü sergiye çıkardık. Süleyman Şah Türbesi'nin sanduka örtüsü bizim için çok önemlidir. Osmanlı'nın atası Ertuğrul Gazi’nin babası Süleyman Şah’ın türbesinin sanduka örtüsü müzemizin envanterinde kayıtlıydı. Biz de bu eseri, Şanlıurfalıların ziyaretine açtık. Örtünün üzerinde Ayet-El Kürsi, Fetih Suresi'nin 27’nci ayeti ve Allah yazıları bulunmaktadır. Yüzyıllık bir örtü olduğunu düşünüyoruz ama elimizde net bir bilgi yok. 1982 yılında jandarma tarafından müzemize teslim edildi. O tarihten bu yana müzemizde bulunmaktadır. Süleyman Şah Türbesi'nin örtüsünü ilk kez sergiye çıkardık ve bundan sonra da belli aralıklarla sergileyeceğiz."

Suriye’nin Karakozak Köyü'nde bulunan Süleyman Şah'ın türbesi, 2015 yılında Şah-Fırat operasyonu ile bulunduğu yerden alınarak Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi'nin karşısında bulunan sınırdaki Eşme Köyü'ne taşınmıştı.

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