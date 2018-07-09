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Sulama kanalındaki balıklar öldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinin Hacıhaliller ve Hamzabeyli mahalleleri arasındaki sulama kanalında bazıları telef olan bazıları da can çekişen balıkları gören vatandaşlar, önlem alınmasını istedi. Manisa'da bisiklet tutkunları kent...

Sulama kanalındaki balıklar öldü
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinin Hacıhaliller ve Hamzabeyli mahalleleri arasındaki sulama kanalında bazıları telef olan bazıları da can çekişen balıkları gören vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.
Manisa'da bisiklet tutkunları kent merkezinden Turgutlu ilçesine düzenledikleri bisiklet turu sırasında üzücü manzaralarla karşılaştı. Bisikletçiler, Şehzadeler ilçesinin Hacıhaliller Mahallesi ve Hamzabeyli Mahallesi arasında ilerlerken, sulama kanalındaki ölü balıkları fark etti. Turlarına ara verip sulama kanalına yaklaşan bisikletçiler, bazı balıkların öldüğünü, bazılarının da can çekiştiğini gördü. Doğa tutkunu ve bisiklet sporcusu Özlem Şahin, çok az suyun olmasına rağmen balıkların kanalda olduğunu belirterek, "Balıkların buraya nasıl geldiğini ve neden öldüklerini bilmiyoruz. Ancak gerçekten çok üzücü bir manzara. İlgililerin gereken hassasiyeti göstermesini ve gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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