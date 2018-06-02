Sulama kanalında tehlikeli serinlik

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da sıcak ve bunaltıcı havadan etkilenen bir grup Suriyeli, her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği DSİ'ye ait sulama kanalında tehlikeye rağmen yüzdü. Boğulma tehlikesine aldırmadan sulama kanalında serinlemeye çalışan Suriyeliler, akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmedi.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Atatürk Barajı'ndan alınan suyu, Harran Ovası'na taşıyan sulama kanallarında, sıcaklarının gelmesiyle birlikte yüzme sezonu açıldı. Her yıl serinlemek için onlarca kişiye mezar olan sulama kanalları, bu yıl da en çok tercih edilen serinleme yöntemi oldu. Şanlıurfa'da Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü'ne ait sulama kanallarına 'Kanalla girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarı yazısına rağmen yaşları 7 ile 25 arasında değişen bir grup Suriyeli, akıntılı kanala girerek serinlemeye çalışıyor. Etrafı demir korkuluklarla çevrili kanala giren Suriyeliler, kanal üzerine kurulmuş köprünün en üst tepesine çıkıp balıklama atlaması yürekleri ağızlara getiriyor. Kimi şortla, kimi iç çamaşırıyla, kimi de günlük elbisesiyle sulama kanalının serin suyuna giren Suriyeliler, "Evet burada yüzmek gerçekten tehlikeli ama ne yapalım, imkanımız olsa biz de denizde, havuzda serinlemek isteriz. Mecburiyetten sulama kanalına giriyoruz" dedi.

Kanala atladıktan sonra suyun akıntısıyla bir süre yüzen Suriyeliler, demir korkuluklara bağlı halatlara tutunarak dışarı çıkıp, tekrar suya atlayarak hem tehlikeli eğlencelerini sürdürüyor hem de serinliyor.

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