Sulama kanalında balık ölümleri

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık İlçe merkezinden geçen sulama kanalının suyunun kesilmesi ile yüzlerce balık oksijensizlikten öldü.

Osmancık İlçesi'nde şehir merkezinden geçen sulama kanalının belli dönemlerde suyunun kesilmesi, balık ölümlerine neden oluyor. Tarım arazilerinin sulanması için yapılan sulama kanalının, belediye ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma nedeniyle kesilmesi üzerine balık ölümlerine neden oldu. 2 gündür kesik olan sulama kanalından kötü kokular geldiğini farkt eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Sudan alınacak numunelerin incelenmesinin ardından balık ölümlerinin ardında başka bir neden olup olmadığı da araştırılacak.

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