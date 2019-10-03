Flaş HaberABD’de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
Sulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, boş sulama havuzuna düşen kurt, Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü görevlilerinin de verdiği destekle itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akpınar Mahallesi'nde boş sulama havuzuna düşen bir kurt...
GENEL 03.10.2019, 18:29
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, boş sulama havuzuna düşen kurt, Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü görevlilerinin de verdiği destekle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akpınar Mahallesi'nde boş sulama havuzuna düşen bir kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kurtarma çalışmasına katılan Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü ekipleri, iğneyle vahşi hayvanı sakinleştirdi. Yaklaşık 2, 5 metre derinliğindeki havuzda mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerinin kullandığı yakalama aparatıyla yukarı çıkarıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kurt, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Akpınar Mahallesi'nde boş sulama havuzuna düşen bir kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kurtarma çalışmasına katılan Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü ekipleri, iğneyle vahşi hayvanı sakinleştirdi. Yaklaşık 2, 5 metre derinliğindeki havuzda mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerinin kullandığı yakalama aparatıyla yukarı çıkarıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kurt, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2