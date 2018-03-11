Sulama Birlikleri taslak için toplandı

İZMİR, Bursa, Aydın ve Manisa'daki sulama birlik başkanları, TBMM Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenen 'sulama birlikleri yasa tasarısı' öncesi Manisa'nın Salihli ilçesinde toplandı. Türkiye Sulama Birlikleri (SUBİRDER) Genel Başkanı Bülent Can'ın da katıldığı toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Taslak halinde olduğu ifade edilen metinle ilgili hem iktidar partisi, hem de CHP ile görüşeceğiz" dedi.Sulama Birlik Başkanları Manisa'nın Sahilli ilçesinde bir araya geldi. Salihli Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını SUBİRDER Genel Başkanı Bülent Can yaptı. Can, 2017 yılında son 44 yılın en kurak yazının geçirildiğini, bu kuraklığın hissedilmeme nedenlerinden birinin de sulama birlikleri olduğunu belirterek, "Bu krizin aşılmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi, siz başkanları ve çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Ancak, eğer Türkiye'de kuraklık hissedilmemişse, bunun bir nedeni de mevcut tesislerin bugün itibariyle yüzde 86'sını işleten sulama birlik başkanlarıdır. Sulama birlikleri ile ilgili sürekli bir gelişme oluyor. Bir torba yasası hazırlanmış. Torba yasada, sulama birliklerinin devri var. Bir şekilde müdahale ediliyor. Aradan 1 yıl geçiyor, tekrar bir torba yasa hazırlanmış, tekrar sulama birliklerinin özelleşmesi konusu. Tekrar girişimleri oluyor, tekrar vazgeçiliyor. Su hayattır. Hayatın partisi olmaz, suyun partisi olmaz. Bu suyu hep beraber tüketiyoruz" dedi.AKÇAY: İNSAN, EVLADINI İTİP KAKMAMALIMHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise dünyada su kaynaklarının geleceğinde tehlike çanlarının çaldığını, Türkiye'nin de su kaynağı bakımından zengin olmadığını belirterek, sulama birliklerinin sorununun çözümü için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na rapor sunacaklarını anlattı. Akçay, "Kendi kendimizi kandırmaya da gerek yok. Su kaynakları bakımından sıkıntılı ve ileride daha büyük sıkıntılar yaşamaya aday bir ülkeyiz. O zaman şimdiden tedbirimizi almak, ayağımızı yorganımıza göre uzatmak, bu kıt kaynakları en tasarruflu ve en verimli bir şekilde kullanmak zorundayız. Ortada dolaşan ve taslak olduğu ifade edilen metni de dikkate alarak biz de yeni görüşlerimizi koyup bir rapor halinde Sayın Bakan'a takdim edeceğiz. Parlamenter diplomasinin gereğini iyi bir şekilde yürüteceğiz. Gruplar arasında diğer partilerle CHP ile iktidar partisi ile gruplarda, komisyonlarda bu konuda ortak bir yol bulacağımızı umuyorum" diye konuştu.

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