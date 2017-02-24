Suikast timinin öldürdüğü polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren polis memuru Nedip Cengiz Eker'in şehit olduğu o anın görüntüsü ortaya çıktı.

Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de aralarında bulunduğu darbeci askerlerin bölgedeki polis memurlarıyla girdiği çatışmadan yeni görüntüler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelden ayrılmasından kısa bir süre sonra helikopterlerle bölgeye gelen darbeci askerlerin açtığı ateşte yaşamını yitiren polis memuru Nedip Cengiz Eker'in şehit düştüğü o anlar MOBESE kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Yazıcı Club Turban Tatil Köyü'ne çıkan ana yolda silah sesleri geliyor. Olay yerine zırhlı araçla ilk olarak özel harekat polisleri ardından içinde şehit Nedip Cengiz Eker'in de bulunduğu sivil polis otosu ulaşıyor. Polisler, sivil ekip otosundan inerek kendilerini aracın arkasında siper alarak başka bir otelin girişinde pusuya yatan askerler ile çatışmaya başlıyor. Çatışma esnasında polis memuru Nedip Cengiz Eker, kalbine aldığı tek kurşunla yere düşerek yaşamını yitiriyor. Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hafta başında başlayan ve 28 Şubat'a kadar sürecek 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davası' dosyasında, Eker'in şehit edilme anının yer aldığı MOBESE görüntüleri de gösterilecek.

2 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Marmaris'te FETÖ/PDY mensubu askerler ile polis arasında çıkan ve 3.5 saat süren çatışmada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Nedip Cengiz Eker şehit edilmiş, 7 polis hafif yaralanmıştı.

KORUMA POLİSİNİ BİNBAŞI SEYMEN VURMUŞ

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı odada girdiği çatışmada suikast timinin komutanı Binbaşı Şükrü Seymen'in silahından çıkan kurşunla şehit olduğu yapılan DNA incelemesiyle tespit edildi. Polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit eden kurşunun da hangi silahtan çıktığı belirlendi. Silahı kimin kullandığını tespit etmek için DNA incelemesi sürüyor. Yaklaşık 2 bin 500 parmak izi ile ilgili biyolojik ve balistik inceleme sürüyor" dedi.

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