Suikast timindeki iki komandonun Yunanistan'a sığındığı iddiası

Yunanistan'da yayın yapan haber sitesi www.protothema.gr, bugün saat 16.49'da yayınladığı haberde 15 Şubat'ta Meriç Nehri'ni yüzerek geçen iki Türk vatandaşının Orestida şehrindeki karakola başvurarak siyasi sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi. Fotoğrafları yayınlanan F.A. ile H.Ç.'nin TSK'da komando olarak görev yaptıklarını ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan askerler arasında yer aldıkları iddia edildi. Konuyla ilgili Türk ve Yunan makamlarından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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