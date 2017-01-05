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Suikast timi ile Yunanistan'a kaçan askerler arasında telefon bağlantısı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan şüphelilerin, Yunanistan'a kaçan askerler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı...

Suikast timi ile Yunanistan'a kaçan askerler arasında telefon bağlantısı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan şüphelilerin, Yunanistan'a kaçan askerler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirlendi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen darbe soruşturması kapsamında, darbe girişimi esnasında 14306 kuyruk Nolu UH-1 tipi helikopter ile 4. Kara Havacılık Alayı'ndan havalanarak Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibin başında yer alan şüpheliler Kurmay Albay Ali Aktürk ile Kurmay Yarbay Davut Uçum'a ait telefon numaraları ile darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Kurmay Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Binbaşı Ahmet Güzel, Başçavuş Mesut Fırat ve Kurmay Yüzbaşı Ferudun Çoban'a ait telefon numaralarıyla yapılan karşılıklık görüşmelerin olduğu belirlendi.


DEFALARCA GÖRÜŞTÜKLERİ TESPİT EDİLDİ


Tutuklu bulunan şüpheli Albay Ali Aktürk'ün, darbe girişimi gecesi Abdullah Yetik ile saat 21.16'da başlayan ve saat 00.28'de biten 3 görüşme yaptığı, Ahmet Güzel ile de saat 22.18'de 1 görüşme gerçekleşitirdiği tespit edildi. Diğer tutuklu şüpheli Davut Uçum'un da Abdullah Yetik ile aynı gece 12 kez, Ferudun Çoban ile 2 kez ve Mesut Fırat ile de 1 kez görüşme yaptığı tespit edildi.


TESPİT EDİLEN GÖRÜŞME TUTANAĞI İADE DOSYASINA KONULDU


Suikast girişiminde bulunan darbeci askerler ile Yunanistan'a kaçan askerler arasında kalkışma gecesi tespit edilen görüşmenin, Yunanistan'a kaçan askerlerin iade dosyasına konulduğu ve Yunanistan'daki adli makamlara gönderildiği belirtildi.
 

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