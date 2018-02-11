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Suda hareketsiz duran caretta carettayı AKUT Bodrum ekibi kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde hareketsiz duran caretta caretta, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından sudan çıkarılıp, tedavi için Ortaca ilçesi, Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları...

Suda hareketsiz duran caretta carettayı AKUT Bodrum ekibi kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde hareketsiz duran caretta caretta, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından sudan çıkarılıp, tedavi için Ortaca ilçesi, Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde koyda avlanan amatör balıkçılar, sahilden 300 metre açıkta, suda hareketsiz duran caretta caretta olduğunu fark edip, AKUT Bodrum ekibine haber verdi. AKUT Bodrum ekibi lideri Sadettin Uslu, beraberindeki 2 AKUT üyesiyle botla denize açılıp, 35 santimetre boyunda, 28 kilogram ağırlığındaki caretta carettayı sudan çıkararak, karaya getirdi. Vücudunda ve kabuğunda darp ya da yara izine rastlanılmayan deniz kaplumbağası, araca konularak, tedavisi için Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki DEKAMER'e götürüldü.
Ekip lideri Uslu, "Aşırı soğuk, hastalık ve açlık gibi çeşitli nedenlerle halsiz olarak bulduğumuz caretta carettayı kurtarıp, ilgililere teslim ettik. Antibiyotik tedavisine başlandı. Kısa zamanda iyileştikten sonra yine doğal ortamına bırakılacak" dedi.

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