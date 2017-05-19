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Suçtan kurtulan gençlere 19 Mayıs'ta bisiklet hediye edildi

BURSA'da birçoğu uyuşturucu kullanmak suçundan yakalanan yaşları 15-18 arasında değişen 2'si kız toplam 10 genç, çıkartıldıkları mahkemce denetimli serebstlik yasasından yararlandırılarak serbest bırakıldı. Denetimli serbestlik sürecini tamamlayan...

Suçtan kurtulan gençlere 19 Mayıs'ta bisiklet hediye edildi
BURSA'da birçoğu uyuşturucu kullanmak suçundan yakalanan yaşları 15-18 arasında değişen 2'si kız toplam 10 genç, çıkartıldıkları mahkemce denetimli serebstlik yasasından yararlandırılarak serbest bırakıldı. Denetimli serbestlik sürecini tamamlayan ve sürdüren bu gençlere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bisiklet hediye edildi.
Bursa'da, polis ve jandarma çeşitli tarihlerde suça yöneltilen 2'si kız toplam 10 genci gözaltına aldı. Çoğunluğu uyuştucu kullanan bu gençler çıkartıldıkları mahkemce denetimli serbestlik yasasından yararlandırılarak serbest bırakıldı. Dışarda oldukları süre içersinde AMATEM'de tedavi görüp uyuşturucudan kurtulan ve bir daha suça karışmayan bu gençlere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bisiklet hediye edildi.
Yapılan törende konuşan Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, suça yönlendirilen bu gençlerin bundan kurtulmayı başardığını belirtip, "19 Mayıs tarihi, Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir dönem noktasıdır. Yurdumuzu işgal eden düşmana karşı Türk Milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderilğinde kahramanlık sergilemiştir. Gençliğin her ferdi 19 Mayıs'ı çok iyi bilmeli ve unutmamalı" dedi.
Gençler, daha sonra aldıkları bisikletler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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