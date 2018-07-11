Suça sürüklenen çocuklar için tedavi, eğitim, harçlık ve iş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, suça sürüklenen çocuk ve gençleri suçtan uzaklaştırmak ve topluma faydalı bireyler haline getirmek amacıyla 'Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençlerin Eğitimi' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında çocuklar mobilya sektöründe eğitilecek, bu sırada 1586 lira harçlık verilecek, eğitim sonunda da işe yerleştirilecek.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanlığı'nda düzenlenen protokol imza törenine Kaymakam Ali Akça, Başsavcı Zekeriya Alper İnanç, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Duran, HSK Müfettişi Turgut İmamgil, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ katıldı. İnegöl Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde imzalanan 'Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençlerin Eğitimi' protokolü kapsamında, İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça bulaşmış 20 çocuk ve genç belirlenecek. Bu çocuk ve gençler öncelikle Uzman Psikiyatrist Işıl Ateş Çöl tarafından muayene sürecine tabi tutulacak, tedaviye ihtiyacı olanlarda suç işlemeye ilişkin nedenler ortadan kaldırılmaya çalışılacak. Tedaviye ihtiyacı olmayanlar ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından öfke, hayır diyebilme, stres, iletişim konularında seminerlere alınacak, bir kısmı da gençlik kamplarına gönderilerek rehabilitasyon programlarına tabi tutulacak.

ÇALIŞAN GENÇLERE MAAŞ

Tedavi ve rehabilitasyon sürecinden sonra çocuk ve gençler İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde mobilya alanında eğitim programına alınacak, eğitim programı süresince İŞKUR kendilerine aylık 1586 lira harçlık verecek, eğitim sonunda da İTSO tarafından iş verilecek.

MODEL PROJE

Törende konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde gerçekleştirdiğimiz 'Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençlerin Eğitimi' projesini gerçekleştiriyoruz. Suça sürüklenmiş çocukları ve dezavantajlı sosyal grupları, suçtan uzaklaştırıp meslek sahibi yapmak istiyoruz. Bölgede model bir proje olması gibi birçok ana başlıklı kapsamları var. İTSO olarak projede olmaktan mutluyuz. İnşallah bu projeyle birlikte Başsavcılığımız liderliğinde gençlerimize yeni avantajlar sağlayabiliriz. İTSO olarak bu projenin psikolojik tedavi ihtiyacı olan kişilerin tedavi masraflarını karşılayıp, belirlenecek mobilya firmalarında işbaşı yapmalarını üstlendik. Bu proje özellikle gençlerimize ve memleketimize faydalı olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'SUÇLUYU KAZIYIN, ALTINDAN İNSAN ÇIKAR'

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, protokol töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Suç işleyenlerin cezaları kesinleştikten ve cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle takibi yapılıp topluma kazandırılmaları amaçlanıyor. Cezalıları 4 duvar arasında tutup toplumdan tecrit etmek istemiyoruz. Yeniden ıslah edilip topluma faydalı bireyler olmalarını istiyoruz. Yeniden suça sürüklenmelerini istemiyoruz. Kurallara uyan birer faydalı birey olmalarını amaçlıyoruz. Hapis cezalarının hapishanelerde zararlı birçok etkisi var. Bu protokolü bir iyileştirme aracı olarak kullanıp hem suçtan uzak tutacağız hem de onları eğiterek bu süreçte onlara bir iş kazandırıp istihdam garantisi vereceğiz. Bu bir ilktir. İstihdam garantisi veriyoruz. 15-29 yaş arası denetimli serbest gençlerimiz bizlere başvursunlar, kendilerini ücretsiz tedavi edip İŞKUR vasıtasıyla meslek sahibi yapacağız. İnegöl mobilyanın başkenti olduğu için özellikle mobilya alanında meslek sahibi yapabiliriz. Burada onlara önemli bir el uzatıyoruz, inşallah hükümlülerimizden de katılım bekliyoruz. Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar. Bu insanları toplumdan kazıyarak suç bataklığını temizleyemeyiz. Bu model bir projedir. Onlara el uzatarak bu projeyi gerçekleştireceğiz. İŞKUR Müdürümüze, İlçe Kaymakamımıza ve İTSO Başkanımıza teşekkür ediyorum."

'TOPLUMA FAYDALI BİREY OLMALARINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Kaymakam Ali Akça ise projeyle ilgili yaptığı konuşmada, "İçinde yaşadığımız topluma karşı birtakım sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar toplum içerisinde yaşamamızdan kaynaklanan sorumluluklardır. Bazen topluma faydalı olmak için birtakım şeyler yapmalı, değer üretmeliyiz. Bu bazen somut değerler olduğu gibi ahlaki anlamda birtakım değerleri de yüceltmek zorundayız. Bu şekilde hareket ederken bazıları da hak denen kavramı dikkate almayabiliyor. Hukukta hak, hukukun koruduğu değerdir. Bu değere bazıları tecavüz edebiliyor. Hukukun koruduğu değere tecavüz edilince hukuk sınırlarında o kişilere bazı yaptırımlar uygulanıyor. Yaptırımlardan sonra o insanlar tekrar toplum içerisine döndüklerinde ne olacak? Hakka tecavüzü yaşam tarzı haline mi getirecekler yoksa ıslah olarak topluma mı katılacaklar? Biz bu protokolle hakka tecavüz etmiş insanların yaptığı tecavüzün yanlışlığını kavraması ve ait olduğu topluma faydalı birer birey olmalarını sağlamak istiyoruz. İTSO, Başsavcılık, Kaymakamlık, İŞKUR ve Gençlik Merkezimizin kullanacağı inisiyatifler olacak. Suç işlemiş denetimli serbest insanlar birtakım eğitimlerden geçirilerek meslek sahibi olmaları noktasında çalıştırılacaklar. Taşın altına elini koyarak aldıkları inisiyatiften dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte İnegöl'e bir değer daha kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 3 yıllık süreyle protokol imzalandı.



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