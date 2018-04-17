Suç örgütü operasyonunda 25 tutuklama

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih İnalkoç ve Fatih Saral tarafından yönetildiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 31 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 kişiden 25'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SİTOÇİ CİNAYETİ DE ÇÖZÜLDÜ

4 Nisan'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 2 kılıç, 2 çelik yelek, bin 31 mermi ve fişek ele geçirildi. Yapılan incelemede gözaltına alınanlar arasında bulunan S.S.'nin 23 Şubat'ta Ataköy'de spordan dönen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi'yi öldüren kişi olduğu belirlendi. S.S.'yi görgü tanıklarının da teşhis ettiği belirtildi.



21 FARKLI OLAYDAN İŞLEM YAPILDI

Şebekenin Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta alacak verecek anlaşmazlıklarında devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Cinayet', 'Ateşli silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Tehdit' ve 'Yağmaya teşebbüs' olayları olmak üzere toplam 21 olaydan işlem başlatıldığı öğrenildi.



31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Sitoçi cinayetinin faili S.S., suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fatih İnalkoç ve Fatih Saral'ın da bulunduğu toplam 31 kişi, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 31 kişiden 25'i tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada şüphelilerin karıştığı belirtilen olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de basınla paylaşıldı. Görüntülerde, şüpheli Fatih Saral'ın bir masada konuştuğu kişilerle aralarında tartışma çıkması üzerine şişeyle bir kişinin başına vurması görülüyor. Bir başka görüntüde ise Sitoçi cinayetini işlediği tespit edilen S.S.'nin bir kişiye ateş açıyor. Paylaşılan görüntüler arasında şüphelilere yönelik yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri de yer alıyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saatlerinde adli mercilere sevk edilen liderliğini Fatih İnalkoç'un yaptığı suç örgütüne mensup 31 şüpheliden 25 i tutuklanmış olup 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır

